Bomba d'acqua a Roma

(Adnkronos)

Da Prati a Colli Portuensi, rami caduti e strade chiuse per la bomba d'acqua che ha colpito Roma nel pomeriggio, verso le 16.30.

A Prati un ramo di un grande albero è crollato in via Leone IV all'incrocio con via Giulio Cesare senza fortunatamente causare feriti né danni. Gli agenti della polizia municipale del gruppo Prati hanno chiuso temporaneamente via Giulio Cesare nel tratto fino a Ottaviano in attesa della rimozione del ramo.

Chiusura parziale anche per via dei Colli Portuensi, nel tratto fino a largo Bernardino da Feltre, per la caduta di un altro ramo.