Tragedia su traghetto, auto cade da ponte: un morto

Tragedia ieri al porto di Napoli , allo scalo 'Immacolatella', su un traghetto diretto a Palermo. Un auto, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata da un ponte, investendo un gruppo di passeggeri indonesiani. Un uomo di 79 anni è morto sul colpo, mentre la figlia è rimasta ferita in gravi condizioni.