Uccisa a coltellate, fermato il marito

Foto di repertorio (Fotogramma)

Tragedia familiare questa notte nel quartiere Borgo Vittoria di Torino. Per cause ancora in corso di accertamento, un cittadino romeno di 47 anni, forse al culmine di una violenta lite, ha ucciso la moglie, 38enne, con diverse coltellate. Ora l’uomo è sottoposto a fermo da parte della Squadra mobile intervenuta sul luogo dell’accaduto. Sono in corso accertamenti per capire il movente dell’aggressione.