16enne cade in dirupo, salva grazie a tiro alla fune

(Fotogramma)

Una distrazione poteva costare cara a una 16enne romana finita in un dirupo forse per recuperare il cellulare e salvata grazie a una sorta di "tiro alla fune interforze" di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. E' accaduto a Vallepietra, borgo medievale in provincia di Roma, poco distante dal santuario della Santissima Trinità.

La ragazzina, residente nel piccolo comune alle porte della Capitale, stava camminando sul ciglio di uno strapiombo, quando è scivolata per oltre cento metri. A evitare il peggio un colpo di fortuna: i vestiti della 16enne sono rimasti impigliati in una vecchia branda di ferro buttata via. La ragazza è rimasta così sospesa, sotto di lei almeno altri 200 metri di dirupo. Attivata la macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri di Vallepietra e Subiaco.

La situazione è apparsa però immediatamente molto complicata: la zona impervia e ricca di vegetazione rendeva impossibile intervenire in elicottero. Ai vigili del fuoco dunque non è rimasto che scendere nel dirupo a imbracare la ragazzina per poi procedere a un "tiro alla fune interforze", con tutti gli intervenuti sul posto che hanno tirato su a braccia la 16enne fino a riportarla sul piano stradale. Trasportata all'ospedale di Tor Vergata per accertamenti, l'adolescente è risultata in buone condizioni di salute, fatta eccezione per il grande spavento e diverse escoriazioni sul corpo. Ancora da ricostruire i motivi dell'incidente, anche se, secondo una prima ipotesi, la ragazzina sarebbe scivolata nel tentativo di riprendere il telefono che le era sfuggito di mano.