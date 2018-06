(Fotogramma)

Un grande incendio è scoppiato in via di Valle Porcina, tra Acilia e Casal Bernocchi. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e tre moduli della protezione civile. Le fiamme, che hanno provocato un'alta colonna di fumo, sarebbero scaturite da una vasta area di sterpaglie. L'intervento è ancora in corso. Non ci sono feriti.