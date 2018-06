Roma, esplosione a La Storta: due feriti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Esplosione in via Eligio Possenti, in zona La Storta a Roma, dove due persone, tra le quali un vigile del fuoco, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Dalle primissime informazioni, l'esplosione è avvenuta in un'autorimessa adiacente a una villetta. I feriti sono due uomini che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: non sarebbero in pericolo di vita.