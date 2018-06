Roma, trova portafogli con 2.000 euro e lo dà alla polizia

Ha trovato un portafogli con quasi 2000 euro in contanti all'interno e lo ha consegnato alla polizia affinché fosse restituito al proprietario. E' accaduto a Roma. Una cittadina romena ha rinvenuto in strada il borsellino, contenente vari documenti e una somma di 1.920 euro in contanti e lo ha consegnato a una pattuglia della Polizia del commissariato San Paolo di passaggio in quel momento. Gli agenti hanno subito effettuato gli accertamenti per individuare il proprietario, al quale, una volta rintracciato, è stato riconsegnato quanto smarrito.