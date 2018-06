Milano Pride, al via la parata arcobaleno

(Fotogramma)

Sono diverse migliaia le persone che prendono parte al Milano Pride, la tradizionale parata che conclude la settimana dedicata alla difesa dei diritti Lgbt. Il corteo arcobaleno si è dato appuntamento in piazza Duca d'Aosta per sfilare - tra striscioni e cartelli colorati - lungo corso Buenos Aires fino al flashmob in piazzale Oberdan nel cuore di porta Venezia.

Famiglie Arcobaleno apre la parata con un trenino per i tutti i bambini e i loro genitori per "educare i più piccoli alla diversità e alla condivisione". Visi colorati e bandiere arcobaleno fanno da cornice, e c’è anche un gonfiabile con il volto del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Sul palco del MIlano Pride parlerà il sindaco Giuseppe Sala, che percorrerà anche quest’anno parte del corteo, l’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino e la madrina di questa edizione, l’attrice ed ex giudice di Strafactor, Drusilla Foer, che condurrà lo spettacolo conclusivo insieme allo speaker, Fabio Marelli di Discoradio e la cantante Joe Squillo. Promosso dal C.I.G. Arcigay Milano e dal Coordinamento Arcobaleno, Milano Pride "invita tutta la città a scendere in strada" per lanciare un messaggio "contro le discriminazioni e i nuovi estremismi. Perché oggi siamo #CiviliMaNonAbbastanza– questo il motto dell’edizione 2018".