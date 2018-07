Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi

(Fotogramma)

La Corte d'appello di Firenze ha condannato l'ex senatore di Ala Denis Verdini a sei anni e dieci mesi di reclusione per il crac dell'ex Credito cooperativo fiorentino, la banca locale di cui è stato presidente per vent'anni.

La Corte ha ridotto la pena inflitta a Verdini che in primo grado era stata di nove anni. Riduzioni anche per gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, condannati oggi a 5 anni e 10 mesi ciascuno. Verdini non era presente in aula alla lettura della sentenza.