Crolla terrazzino, gravi 2 uomini caduti nel vuoto

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Genova in via Caffa, nel quartiere della Foce, dove il terrazzino di un'appartamento è crollato all'improvviso causando la caduta di due uomini, rimasti feriti in modo grave.

E' successo intorno alle 16 nel cortile interno di un caseggiato dove le lastre in marmo del pavimento di un poggiolo hanno ceduto proprio mentre sul terrazzo si trovavano due uomini di circa 50 anni, caduti nel vuoto da un'altezza di due metri.

I due stavano fumando una sigaretta. A provocare il cedimento potrebbe essere stata una lastra già pericolante. Sul posto 118 e vigili del fuoco: i due feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo e rosso all'ospedale San Martino di Genova.