Roma, cade da betoniera: morto operaio

(Fotogramma)

Un operaio di 53 anni è morto in seguito a una caduta accidentale dal tetto di una betoniera in una azienda di autotrasporti a Riano (Roma). A ritrovare il corpo è stata la figlia verso l'una della scorsa notte. La ragazza, 25 anni, non vedendo rientrare il padre a casa, si era preoccupata e aveva iniziato a cercarlo prima per le vie di Riano poi nella ditta sulla via Flaminia in cui l'uomo lavorava.

Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri di Riano e della compagnia di Bracciano, l'uomo sarebbe arrivato verso le 19 nell'azienda, chiusa a quell'ora, e sarebbe salito su una betoniera per riparare una guarnizione. Durante l'intervento avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato a terra. Non è ancora chiaro se il 53enne sia morto sul colpo. La salma è stata trasportata al Policlinico Gemelli.