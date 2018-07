La dedica di Tiziano Ferro alla fan morta a 19 anni

(Fotogramma)

"Buon viaggio". E' un messaggio commovente quello che Tiziano Ferro affida ai social per ricordare Martina, la 19enne di Latina morta per una grave malattia poco prima della Maturità. "Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci - scrive il cantante in un post nelle Instagram Stories, rivolgendosi alla giovane fan originaria della sua città natale - Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre".

Martina si è spenta lo scorso 12 giugno, tre giorni dopo gli scrutini. Le compagne di classe hanno così deciso di sostenere l'esame di maturità al suo posto, concludendo per lei un percorso che, purtroppo, non ha potuto portare a termine da sola.