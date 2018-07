Nella morsa del ciclone

(Fotogramma)

Temporali, grandine, tempo instabile. Il Nord Italia non si libera dalla morsa del ciclone scandinavo che da 24 ore si è catapultato sulle Alpi invadendo il settentrione. Dalle prime ore della giornata, prevedono infatti gli esperti de ilmeteo.it, altri temporali con grandine sospinti dai venti di Bora scalzeranno quelli meridionali, entreranno dall'Altipiano del Carso e si propagheranno dal Friuli Venezia Giulia verso il Veneto e il Trentino Alto Adige, in un clima che sembrerà più autunnale che estivo con temperature in calo. Le celle temporalesche, spiegano ancora gli esperti, proseguiranno quindi il loro cammino verso la Lombardia da Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia fino a Milano, e poi cozzeranno contro le Alpi del Piemonte con temporale furioso - ma breve - a Torino, seguito da pioviggine simil-settembrina. Il tempo continuerà a rimanere instabile con molte nubi e piogge sparse fino a sera, ma altri temporali saranno pronti a colpire questa volta soprattutto il Piemonte.

Salvo invece dal maltempo il Centro, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso e temperature stazionarie pressoché ovunque. Ampio soleggiamento su tutti i settori del Sud e delle isole, con temperature che anche qui resteranno stazionarie.