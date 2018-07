Ruba fedi nuziali in casa di cura: denunciato

Foto carabinieri di Torino

Un operatore socio-sanitario in servizio in una casa di cura del Canavese è stato denunciato dai carabinieri per furto. Approfittando delle sue mansioni, l'uomo, un 49 enne, secondo gli accertamenti, apriva la cassaforte e rubava gli oggetti in oro dei ricoverati. L'uomo è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza, installate dai carabinieri, dopo le segnalazioni di furti pervenute dalla direzione della struttura sanitaria, mentre rubava le fedi nuziali dei ricoverati. Per ora ne sono state ritrovate tre, ma gli investigatori sospettano che i furti possano essere più numerosi.