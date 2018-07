Roma, arrestato molestatore seriale

(Fotogramma)

Ha molestato in pieno giorno diverse donne, tra cui anche delle turiste, in via del Corso, ma questa volta è finita male per un italiano di 43 anni, considerato un violentatore seriale, che è stato arrestato. Era circa l'una e mezzo di ieri quando una volante che stava passando per via del Corso in pieno centro a Roma è stata fermata dai passanti perché l'uomo aveva molestato alcune turiste. E' stata proprio la decisione di una delle turiste di formalizzare la denuncia, che ha consentito al magistrato di disporre l'arresto del 43enne per violenza sessuale. Potrebbe essere lui l'autore delle molestie, raccontate con una lettera al 'Corriere della Sera' da una delle sue vittime, che aveva anche denunciato l'indifferenza di chi le era intorno.