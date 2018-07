Ilaria Cucchi replica a Meloni

(Fotogramma)

"Cara Giorgia Meloni, parlando tra romane, tu che affermi che "se sei nomade devi nomadare" stai ora dicendo che se sei appartenente alle forze dell'ordine devi poter essere autorizzato a picchiare sempre e comunque". Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e in prima linea contro gli abusi in divisa dalla morte del fratello, risponde così su Facebook alle affermazioni di Giorgia Meloni sul reato di tortura, definito dalla deputata come un "impedimento" al lavoro degli agenti.

"Ma tu - chiede Ilaria Cucchi in un post - sei sicura che tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine vogliano questo? O solo quelli che rispondono al leghista Tonelli pluriindagato e processato? Andiamo bene, proprio bene". Nei commenti al post della donna, anche quello di Riccardo Casamassima, l'appuntato che con la sua testimonianza ha fatto riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, poi trasferito: "Le forze dell'ordine oneste - scrive il carabiniere - non hanno paura del reato di tortura. I veri professionisti sono quelli che compiono un lavoro perfetto senza che nessuno si faccia male".