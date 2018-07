Inchiesta riciclaggio, tra indagati spunta nome di Gattuso

(Adnkronos)

Nove misure cautelari sono state notificate dai carabinieri del Comando provinciale di Torino ad altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori, falso in atto pubblico, abuso d’ufficio, peculato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ricettazione, riciclaggio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e induzione indebita. Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Ivrea, in particolare, hanno portato all'arresto di un imprenditore residente a Pino Torinese, Pasquale Motta, 45 anni, e a otto obblighi di dimora.

Nell’ambito dello stesso procedimento sono stati notificati 43 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, nell’attività di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio di proventi illeciti. Tra i destinatari dell'avviso di garanzia figura anche il nome dell'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati, nei confronti di alcuni indagati, società e beni immobili per un valore complessivo di 200.000 euro nonché 1 società di vendita di auto comprensiva di 39 autovetture e 8 orologi di lusso trovati a casa di un indagato.

"Il documento ricevuto dalla procura di Ivrea è un atto dovuto" per via della "posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l’attività di indagine" ha commentato Gattuso. In una nota, il mister rossonero ha spiegato che "l'indagine, ancora in corso, verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere collegato alla società", al centro dell'indagine. Da quella società, precisa ancora la nota, Gattuso è "uscito dopo un breve periodo", senza aver "mai ricoperto alcun ruolo operativo", ma "possedendo esclusivamente una quota del capitale sociale".