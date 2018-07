Scontro in autostrada: 3 morti

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Tre persone sono morte in un incidente tra due auto avvenuto alle 13.30 sull'autostrada A1 Milano-Napoli al km 654,900. Le vittime sono una coppia e una bimba di circa sei mesi.

Sul posto, oltre al personale della Direzione VI Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale insieme ai soccorsi meccanici e sanitari.

Il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione di Napoli, precedentemente chiuso a causa dell'incidente, è stato riaperto intorno alle 14.

Un altro incidente stradale mortale è avvenuto questa notte all’incrocio a Lecce tra via Monticelli e la strada provinciale 131 in Torre Chianca. Si sono scontrate una Audi A/6 e una Fiat Panda. La prima vettura era condotta da un uomo di 41 anni che è deceduto. A bordo c'erano la moglie, ricoverata in codice rosso, e due figli minori feriti ma non gravi.

Nell'altra automobile è morto il conducente, un uomo di 68 anni. La moglie è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Lecce, i vigili del fuoco e la polizia stradale.