Gli ultimi sms di Matteo, scomparso da giovedì

Finito il turno di lavoro ha inviato un messaggio alla fidanzata poi più nulla. Di Matteo Barbieri, 18 anni, capelli e occhi castani, non si hanno più notizie da quando non ha fatto rientro a casa nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio.

Il 18enne, come si legge sul sito di 'Chi l'ha visto', vive ad Anguillara Sabazia (Roma). Mercoledì 11 ha parlato al telefono con la madre dicendole che si sarebbero visti la domenica seguente. L'amico con cui vive lo ha visto uscire alle 16.30 per recarsi al lavoro, in un ristorante di Roma, nel quartiere della Balduina. E' uscito in moto. Alle 23:43 la madre ha ricevuto un suo sms di buona notte. I colleghi di lavoro lo hanno visto uscire dal ristorante alle 00.36. Allo stesso orario la fidanzata Diana ha ricevuto un suo sms: il ragazzo la informava che aveva appena terminato il turno di lavoro. A casa però non è mai rientrato e dalle 2 di notte del 12 luglio non ha più risposto al telefono. La sua moto, una HONDA CB 500 ABS, targata EL 28415, non è stata ritrovata.

Al momento della scomparsa Matteo, che è alto 1.76 e ha delle cicatrici sul lato destro del collo, indossava un giacchetto da moto colore nero, maglietta grigia, pantaloni scuri, scarpe da ginnastica nere, casco da moto con strisce arancioni.