Uomo si barrica in casa con un fucile

(Fotogramma)

Continuano a Palo del Colle, in provincia di Bari, le trattative tra due carabinieri negoziatori e un uomo di 40 anni che nel pomeriggio si è barricato da solo in casa della zia, con un fucile. E' stata proprio la donna a chiedere nel pomeriggio l'intervento del 118, in quanto riteneva che il nipote, che avrebbe problemi psichici, si fosse accidentalmente fatto male a una gamba.

Alla vista degli operatori del 118, l'uomo ha imbracciato un fucile da caccia presente nella casa degli zii, ha fatto allontanare tutti e si è chiuso da solo in casa. Sono intervenuti i carabinieri e due militari negoziatori sono riusciti a farsi aprire la porta di casa e ora stanno dialogando con l'uomo per cercare di riportarlo alla ragione.