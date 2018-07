Come candidarsi per il giornale di Mentana

(Fotogramma/Ipa)

Al via le candidature per lavorare alla nuova testata online di Enrico Mentana. Lo annuncia lo stesso giornalista su Facebook, descrivendo i requisiti necessari per partecipare al progetto editoriale in partenza nei prossimi mesi. "Chi lavorerà nel nuovo giornale on line - spiega il direttore del Tg La7 - dovrà saper fare il giornalista web a tutto tondo, avere adeguato background, passione per la scrittura, talento per le notizie, saper lavorare nei luoghi dei fatti, trasmettere in diretta, filmare e fotografare, conoscere l'impaginazione tecnica, la grafica del web".

Mentana specifica via social anche le forme contrattuali destinate agli aspiranti giornalisti. "Niente co.co.co, niente pagamenti a articolo, niente mancette", chiarisce, spiegando che chi lavorerà nella nuova testata online "avrà da subito un contratto giornalistico". Le candidature potranno essere inviate all'indirizzo mail 'selezione.giornale@gmail.com' ma occhio all'età. "A parità di valore sceglierò i più giovani, ma non voglio che nessuno pensi che un Ronaldo è restato fuori per limiti di età - garantisce Mentana - Ma dev'essere un Ronaldo - sottolinea - se no saranno tutti under 33 (l'età di Cr7)".