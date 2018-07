Pitbull stacca il braccio a ragazza 23enne

(FOTOGRAMMA)

Non è stato possibile riattaccare il braccio alla ragazza di 23 anni aggredita dal pitbull del fidanzato a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane si trovava in casa quando l’animale, senza un motivo apparente, si è scagliato contro di lei staccandole l’arto.

Ferita anche la madre della 23enne, intervenuta in difesa della figlia. Per lei sono stati necessari circa 20 punti di sutura; la giovane, invece, nonostante un intervento chirurgico di oltre cinque ore all’ospedale Civico, perderà l’uso del braccio. Il pitbull, che ha tre anni, è stato adottato dalla famiglia da piccolo quando stava per strada. Adesso è stato portato al canile. Sulla vicenda indaga la Polizia municipale.