12enne dispersa a Serle, ricerche senza sosta

Continuano le ricerche della bambina dispersa a Serle (FOTOGRAMMA)

Ricerche senza sosta. Anche un elicottero dell’Aeronautica Militare è impegnato nelle ricerche della bambina di 12 anni affetta da autismo dispersa da in zona Serle, in provincia di Brescia. Una richiesta arrivata dalla Prefettura della città. Il velivolo HH-139 con a bordo personale specializzato aerosoccoritore dell’Aeronautica imbarcherà anche un team composto da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino che si unirà alle altre squadre di soccorso presenti a terra.

L'elicottero, appartenente al dell'83° Centro Combat Sar (Search And Rescue) del 15° stormo di Cervia, era già decollato in nottata, a seguito dell'attivazione da parte del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE) per cooperare con la ricerca anche attraverso gli speciali visori notturni Nvg.