Bomba d'acqua a Roma, metro allagata

Allagamenti e disagi per il traffico a Roma dopo il temporale che si è abbattuto sulla Capitale e sul litorale romano. Il sottopasso fuori dalla stazione della stazione San Paolo della metro B è allagato. Lunghe code si sono formate sulla Roma-Fiumicino da Ponte Galeria a via Newton verso l'Eur a causa di allagamenti diffusi.

"E' l'immagine del simbolo della resa della città - dichiara il vice Presidente del Consiglio in Municipio Roma XI Marco Palma - ormai stremata dalla cultura del rinvio, della deresponsabilizzazione e delle incapacità anche rispetto a cose quotidiane". Il modello Roma del Movimento 5 stelle è fallito - aggiunge - e non solo per le pozze presenti in città, per gli allagamenti dei sottopassi a ridosso di realtà importanti come una fermata di una metropolitana piuttosto che sulla raccolta dei rifiuti o della sperimentazione stradale sulla Fiumicino Roma".