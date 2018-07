Incidente sull'A16, un morto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una persona è morta ed un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto avvenuto questa mattina presto sull'A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela in direzione di Napoli. Sul luogo dell'evento, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al Personale della Direzione del 8° Tronco di Bari. Al momento non si registrano turbative al traffico.