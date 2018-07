Bimba rom colpita da piombino, indagato un italiano

(Fotogramma)

Un italiano di 50 anni è indagato per lesioni gravi per il ferimento della bambina rom di un anno colpita da un piombino in via Palmiro Togliatti a Roma. L'uomo ha ammesso di aver sparato dicendo però di aver puntato in aria mentre provava una pistola ad aria compressa e di non essersi accorto di aver colpito la bimba. La Procura farà una perizia balistica per capire il tipo di arma usata dall’uomo.