(Fotogramma)

Ultime gocce, poi il ritorno (forse) all'estate. Dopo la batosta al Centro-Sud, flagellato nelle ultime ore da temporali e grandinate, l'estate torna a fare timidamente capolino. Per Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, da oggi il tempo cambierà ancora una volta, con la rimonta dell'alta pressione che riporterà il sole su gran parte delle regioni. E grazie al maggior irraggiamento, le temperature torneranno inoltre a misurare valori vicini o sopra i 30°C al Centro-Nord. Ancora qualche grado in meno invece al Sud e lungo le coste per colpa dei venti di Maestrale. Ultime piogge in mattinata, quindi, all'estremo Sud su Salento, Calabria e messinese e piovaschi anche sui settori alpini. Soleggiato altrove.