Agguato in strada, ucciso 22enne

(Fotogramma)

Un giovane di 22 anni è stato ucciso ieri in tarda serata, nei pressi di Melissano, in provincia di Lecce, sulla strada provinciale 206 tra Casarano e Ugento. L'uomo è stato affrontato da ignoti che hanno esploso nella sua direzione un colpo d'arma da fuoco. Inoltre la vittima è stata travolta da un automezzo di cui non si conosce modello e marca. I killer sono infine fuggiti. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Casarano e del Reparto Operativo (Nucleo Investigativo) di Lecce.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto. Non è ancora chiaro se a causare la morte sia stato l'investimento o il colpo d'arma da fuoco. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale 'Vito Fazzi di Lecce per l'autopsia. Sul posto è stata trovata e sequestrata una Ford Fiesta di proprietà di una persona residente a Melissano.