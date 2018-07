Schianto con la Maserati, 2 morti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Terribile incidente nel modenese. Due uomini, di 60 e 70 anni, hanno perso la vita in un incidente, avvenuto giovedì sera attorno alle 20.30, in via dell'Aeroporto vicino a stradello Boschi, frazione di Marzaglia. due si trovavano a bordo di una Maserati coupé 3200, che è uscita di strada. Le cause del sinistro, che ha coinvolto un unico veicolo, sono ancora in corso di accertamento. Secondo i rilievi compiuti dalla polizia municipale di Modena, pare che la Maserati, che procedeva in direzione di Baggiovara, sia finita fuori strada percorrendo una curva a sinistra, abbia invaso la carreggiata opposta, finendo nel fossato che costeggia la strada e, dopo alcune decine di metri, sia andata a sbattere violentemente contro il manufatto di cemento che delimita la proprietà. A causa dell'urto, l'auto, che è stata completamente distrutta, avrebbe infine girato su se stessa.

I vigili del fuoco con il 118 hanno estratto dalle lamiere dell'auto un uomo di 60 anni, in fin vita, trasportato d'urgenza verso il Pronto soccorso di Baggiovara. L'uomo, residente a Rubiera, è però deceduto durante il trasporto in ambulanza all'ospedale. L'altra persona deceduta è un 70enne, residente a Nonantola, il cui corpo è stato sbalzato dall'auto. Il corpo è stato trovato tra i cespugli a circa una decina di metri di distanza dalla vettura.