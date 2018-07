Botte e minacce alla madre per 10 anni, arrestato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Per 10 anni un 36enne ha picchiato, minacciato ed estorto soldi alla madre, ora 72enne, rubandole anche i soldi quando lei provava a nasconderli. E' successo a San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano. Ora l'uomo è stato arrestato dai carabinieri.

In tutti questi anni la donna ha sempre perdonato e riaccettato in casa il figlio, fino a pochi giorni fa, quando si è decisa a denunciarlo. Il gip di Nola ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, estorsione, rapina e furto. L'uomo è stato portato al carcere di Poggioreale.