Palermo, nasce biblioteca sociale dedicata a Nino e Ida Agostino

La biblioteca dedicata alle due vittime

Sarà inaugurata sabato 4 agosto alle ore 18 la “Biblioteca sociale Antonino Agostino e Ida Castelluccio” in via Sgarlata 22 a Palermo. "Un modo per non dimenticare quanto accaduto il 5 agosto 1989 quando Nino Agostino, poliziotto della Questura di Palermo fu ucciso insieme alla moglie Ida, incinta, da dei sicari di Cosa nostra - spiegano gli organizzatori - Un piccolo luogo a pochi passi da via Maqueda voluto dalla caparbietà dell’associazione 100X100 in Movimento, che ha visto l’entusiasmo e il sostegno della famiglia Agostino". Per l’evento fondamentale la collaborazione della casa editrice edizione Leima, di Cultural Mente e della Stanza dei Balocchi ma anche di Luigi Lombardo, segretario Siap Palermo. La biblioteca sarà messa a disposizione dell’intero quartiere e dei tanti giovani e bambini, potranno essere consultati libri di storia, di arte e soprattutto dedicati al contrasto e alla conoscenza delle mafie.