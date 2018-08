Reclutavano mercenari: 6 arresti

Immagine di repertorio (Xinhua)

Maxi operazione dall'alba, con arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine che ha riguardato un gruppo di soggetti ritenuti responsabili dei reati di reclutamento di mercenari e combattimento dietro corrispettivo in un conflitto armato estero. I carabinieri del Ros stanno eseguendo a Milano e nelle province di Avellino e Parma una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Genova, nei confronti di 6 indagati. Sono inoltre in corso perquisizioni che riguardano altri 7 soggetti.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica di Genova, partite investigando sull'area skinhead ligure, hanno portato alla scoperta di una struttura organizzata operante sull'asse Italia/Ucraina, dedita al reclutamento ed al finanziamento di mercenari destinati ad integrare le fila delle milizie separatiste filorusse nella regione del Donbass, tuttora teatro di cruenti scontri armati con le truppe regolari del governo di Kiev.