Weekend da bollino nero

Foto di repertorio (Fotogramma)

Il primo fine settimana del mese di agosto si preannuncia come un 'weekend da paura' per quanto riguarda code e circolazione: la polizia di stato segnala previsioni di intensi flussi di traffico in direzione delle principali località turistiche, bollino rosso domani e bollino nero per la giornata di sabato 4 agosto, soprattutto nella fascia oraria anti-meridiana.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 14 alle ore 22 del giorno 3 agosto, dalle ore 08 alle ore 22 del giorno 4 agosto e dalle ore 07 alle ore 22 del giorno 5 agosto. Viabilità Italia sarà costantemente attiva per il monitoraggio delle condizioni del traffico veicolare e ferroviario.