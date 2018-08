Saviano 'dietro le sbarre' sotto casa di Salvini

(Fotogramma)

Roberto Saviano dietro le sbarre. E' come viene rappresentato lo scrittore nell'opera di Cristina Donati Meyer affissa sotto la casa milanese di Matteo Salvini. Il quadro, dal titolo 'Sogno di un ministro in una notte di mezza estate', "cita Shakespeare, ma allude direttamente alla denuncia penale che Salvini ha presentato contro lo scrittore Roberto Saviano" scrive l'artista su Facebook.

Per Cristina Donati Meyer "una battaglia culturale e politica dovrebbe essere esente dalla chiamata in causa di tribunali e caserme. Il Ministro degli Interni dovrebbe avere un ruolo istituzionale scevro da chiamate in tribunale o richieste di ammanettare la gente (cosa che Salvini ha fatto sia nei confronti di migranti, sia verso Saviano). Altrimenti, il prossimo passo è l'olio di ricino somministrato a chi ne contesta, anche aspramente, le politiche".

"Non condivido tutte le opinioni espresse da Saviano (come quelle sull'Amministrazione napoletana di De Magistris o le uscite stucchevoli sulla questione israelo-palestinese) - precisa l'artista - ma il diritto all'espressione del mondo della cultura e dell'arte non può essere messo a repentaglio dalle minacce di querele, di manette o di manganelli. Oggi sono dalla parte di Saviano”. Ieri in serata l'opera è stata donata alla città e affissa sui Navigli a Milano.

"Spesso l'arte anticipa la realtà o, come in questo caso, la esorcizza - ha scritto Saviano in un post su Facebook - Grazie a Cristina Donati Meyer per il 'Sogno di un ministro in una notte di mezza estate'".