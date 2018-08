Vaccini, Burioni: "Tutti i medici a favore tranne 4 cialtroni"

(Fotogramma)

"Insieme a me - a rimarcare l’importanza, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini - ci sono tutti i medici del mondo, tranne quei quattro cialtroni radiati che sono il riferimento dei no-vax". Lo sottolinea il virologo Roberto Burioni, direttore della Scuola di specializzazione all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, all'indomani dell'approvazione, in Senato, degli emendamenti M5S-Lega al decreto milleproroghe che rinviano di un anno scolastico l'obbligo di certificazione vaccinale per accedere alle scuole dell'infanzia.

"Ieri in Senato, nell’ennesima pagina nera (di questa e di molte altre parlerò nel mio prossimo libro che uscirà a ottobre) nel rapporto di questo nostro sfortunato Paese con la salute dei suoi cittadini - scrive Burioni - il senatore Arrigoni della Lega mi ha nominato, dicendo 'non esiste solo Burioni'. No, insieme a me - a rimarcare l’importanza, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini - ci sono tutti i medici del mondo, tranne quei quattro cialtroni radiati che sono il riferimento dei no-vax", conclude facendo i "complimenti per il coraggio e la coerenza" a Elena Fattori, senatrice M5S, che ha votato contro lo slittamento dell'obbligo.