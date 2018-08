Roma, crolla lastra di marmo in metro: grave 25enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Si è staccata una lastra di marmo e ha preso in pieno un passeggero, un ragazzo di 25 anni, in attesa della metro nella stazione Cornelia sulla linea A. E' successo ieri sera intorno alle 19 a Roma. Il giovane straniero è stato trasportato all'Aurelia Hospital in codice rosso e le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Borgo e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.