Frana a Courmayeur, due morti

(Foto di repertorio/Fotogramma)

Due persone sono morte a seguito della frana che ieri pomeriggio ha colpito la zona di Planpincieux, nella Val Ferret, località Meyen in Valle D'Aosta, invadendo la strada comunale. Una delle vittime è stata ritrovata all'interno di una delle vetture investite dal movimento franoso. Mentre la seconda è stata trasferita alla camera mortuaria di Courmayeur.

venticinque persone sono state ricoverate presso il centro di accoglienza istituito dal Comune di Courmayeur al Palazzetto dello Sport di Dolonne, assistite da una psicologa dell'emergenza, mentre 100 persone risultano ospitate al Golf Club Courmayeur della Val Ferret, a monte della frana. Stando a quanto reso noto dal Comune di Courmayeur, le persone sono assistite dal personale della Protezione civile e del Corpo forestale, con la presenza anche di personale medico. Non si registrano, tra essi, emergenze sanitarie.

Prosegue intanto il piano di evacuazione dei turisti bloccati. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha incontrato questa mattina presso il Centro Operativo Comunale il Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile regionale e le Forze dell'Ordine per valutare la situazione. Al momento proseguono comunque le operazioni di ricerca per verificare che non vi siano altre persone coinvolte. Il sindaco di Courmayeur ha inoltre emanato l'ordinanza di evacuazione della Val Ferret per consentire agli operatori del soccorso un più agevole intervento con 'ausilio delle forze dell'ordine si sta procedendo, attraverso colonne mobili, all'evacuazione di tutti coloro che si trovano a valle della frana.

Tre sono gli elicotteri (2 di Protezione civile e 1 della Guardia di Finanza) che stanno sorvolando la zona per monitorare gli interventi che devono essere posti in essere da parte delle ditte incaricate dalla Regione per i lavori di messa in sicurezza della zona.