Torino, apre la prima casa di appuntamenti con sex dolls

(Foto da lumidolls.com)

Aprirà il 3 settembre ma dove è un mistero. E' la prima casa di appuntamenti con sex dolls che verrà inaugurata a Torino su iniziativa della LumiDolls. La catena spagnola, che ha deciso di sbarcare in Italia con le sue bambole dopo Barcellona e Mosca, promette "servizi unici ed esperienze totalmente nuove, al fine di farvi godere della sessualità in un modo completamente diverso, in uno spazio lussuoso, assolutamente riservato e del tutto legale" come si legge su lumidolls.com.

Nella location di Torino "entrerete in un luogo confortevole, di buon gusto, dove riuscirete a realizzare tutte le vostre fantasie fin nei minimi dettagli. Da soli, con il vostro o la vostra partner, con i vostri amici...". Sono sette le tipologie di bambole, sei esemplari femminili e uno maschile. Per ogni esemplare sul sito è disponibile una scheda con tutti i dettagli, altezza, peso, dimensioni e caratteristiche. Entrando poi nella form di prenotazione si possono conoscere i costi: 80 euro per mezz'ora, 100 per un'ora e 180 per 2 ore, per "intensi attimi di piacere" assicura LumiDolls.