Clochard ucciso a Termini, c'è un arresto

Avrebbe ucciso un clochard come lui. Lo avrebbe ammazzato a suon di pugni in una rissa, scoppiata qualche mese fa alla stazione Termini a Roma. Il 42enne, proveniente dalla Polonia e in Italia senza fissa dimora, da quel giorno si è spostato a Pisa. Le indagini, intanto, sono andate avanti, e da qualche settimana la Procura capitolina ha spiccato il mandato di cattura nei suoi confronti.

Gli operatori della Polfer di Pisa, non hanno avuto dubbi quando lo hanno fermato al Binario 1 della Stazione Centrale. Le foto segnaletiche lo hanno inchiodato subito, cosi come il successivo confronto delle impronte digitali. La sua fuga da Roma è terminata quindi a Pisa, dove resterà al Don Bosco, in attesa di determinazioni della Procura competente.