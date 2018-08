Roma, a fuoco un altro autobus

(Fotogramma)

Un altro autobus in fiamme a Roma, nel quartiere Giardinetti. ''Per ragioni in corso di accertamento - si legge in una nota dell'Atac - si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sulla linea 046, lungo via di Carcaricola, che ha danneggiato completamente la vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco''.