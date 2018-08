Inciampa e cade da marciapiede, investito da bus

(Fotogramma)

Inciampa, cade e viene preso in pieno da un bus. Protagonista dell'incredibile disavventura è un 44enne che stava camminando nella centralissima via del Tritone a Roma. L'uomo è ferito, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I. L'autista del mezzo se ne è accorto dallo specchietto retrovisore e si è fermato, dando i primi soccorsi. Sul posto è intervenuto il gruppo Trevi della polizia locale.