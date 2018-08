Ritirato lotto di acqua Santa Croce

(Fotogramma)

Il ministero della Salute ha ritirato un lotto di acqua oligominerale Santa Croce dagli scaffali dei negozi. "Non consumare e restituire al punto vendita" si legge in una nota del ministero. Il richiamo riguarda le bottiglie di vetro nel formato da un litro prodotte nello stabilimento Sorgente Fiuggino-Canistro, in provincia dell'Aquila, numero di lotto BL060A10 con data di scadenza marzo 2020. Il richiamo è "cautelativo" scrive il ministero, "per particelle in sospensione da caratterizzare".