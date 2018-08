Traffico da bollino nero

Foto di repertorio (Fotogramma)

Altro fine settimana di traffico intenso su strade e autostrade italiane. Già da ieri, si legge in una nota dell'Anas, è stata registrata una circolazione sostenuta lungo la rete di 26mila km gestita da Anas (gruppo FS Italiane) per gli spostamenti che precedono il Ferragosto. Tutta la giornata, infatti, è stata contrassegnata dal bollino rosso.

Ma oggi i flussi si sono ulteriormente intensificati, già dall'alba. Per tutta la mattinata, infatti, è previsto bollino nero con picchi per gli spostamenti lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Code si sono già formate sulla A22 Autostrada Del Brennero, sulla A4 Venezia-Trieste, sulla A30 Caserta-Salerno.

Per oggi è previsto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 22, e domani, dalle ore 7 alle ore 22.