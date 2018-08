Esplosione in casa, ragazza gravissima

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' in gravissime condizioni una ragazza rimasta coinvolta in un'esplosione avvenuta nel suo appartamento in una palazzina di San Martino in Colle, Perugia. La giovane viveva al terzo piano ed è volata giù, forse nel tentativo di salvarsi dalle fiamme. Soccorsa dal 118, verrà trasferita a Cesena. Le sue condizioni sono molto critiche. Sul luogo del fatto vigili del fuoco e carabinieri.