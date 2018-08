Roma abbraccia Genova, luci spente a Colosseo e Campidoglio

(Foto Adnkronos)

''Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto. Previsto lo spegnimento dell’illuminazione del Colosseo, di Palazzo Senatorio e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23 e bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali. Annullati gli spettacoli di domani sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare''. Così in una nota il Campidoglio in merito alla giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo di Genova.

''Domani il gonfalone della città portato dal Vicesindaco Luca Bergamo sarà a Genova ai funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte, per testimoniare la solidarietà e la vicinanza della capitale e dei suoi cittadini'' conclude la nota.