A Ventotene acqua pericolosa? Il sindaco denuncia

C’è preoccupazione fra isolani e turisti per la torbidità del liquido che arriva nelle case nonostante Acqualatina definisca potabile l’acqua. Non mancano i fenomeni di allergia. Il tassello mancante è la scheda tecnica dell’Asl che escluda la pericolosità dell’acqua. Di qui l’appello del primo cittadino, Gerardo Santomauro: “Fate presto. Così non posso tutelare la salute pubblica”. A peggiorare le cose un Ferragosto a secco.