Uccide patrigno a colpi di pistola

Un 59enne è stato ucciso ieri sera a colpi di pistola dal figliastro di 26 anni, a Settimo Torinese. L'omicida, rimasto ferito, è stato fermato dai carabinieri e piantonato all'ospedale di Chivasso. Il giovane soffrirebbe di disturbi della personalità.

Il delitto è avvenuto nella casa della madre del 26enne dove ieri sera era a cena. Dopo una discussione con il patrigno, l'omicida è andato via per tornare dopo circa mezz'ora con una pistola cal.22 da cui ha esploso tre colpi, due al torace della vittima e uno contro il muro della cucina. Il patrigno ha reagito e il figliastro gli ha sparato altri 6 colpi che lo hanno colpito mortalmente al torace. L'arma è stata ritrovata in un campo vicino al luogo dell'omicidio e risulta rubata.

La prima telefonata al 112 è stata fatta dalla moglie della vittima, madre dell'omicida. Il fermo del 26enne è avvenuto in strada a Settimo dopo che lo stesso omicida ha chiamato il 112.