Uccide figli nel sonno e si spara

Tragedia familiare questa mattina ad Esperia, paese della provincia di Frosinone. Un uomo di 70 anni, ferroviere in pensione, ha ucciso nel sonno i figli di 19 e 27 anni con una pistola calibro 7.65 e poi si è tolto la vita. In salvo la mamma dei ragazzi che in quel momento non si trovava in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pontecorvo, il pm della Procura di Cassino e la squadra rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale di Frosinone.