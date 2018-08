Schianto frontale tra due auto, muore 25enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una ragazza di 25 anni ha perso la vita, questa mattina, in seguito a un incidente stradale tra due auto avvenuto in periferia Parma. La ragazza, che guidava una Panda grigia, si è scontrata frontalmente con l’auto di una 47enne, ed è deceduta sul colpo. L’altra donna, invece, è in gravissime condizioni e si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore.