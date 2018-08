"Scuola non responsabile per autocertificazioni false"

(Fotogramma)

I presidi e la scuola non saranno responsabili di eventuali autocertificazioni false. A precisarlo il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, che ha incontrato oggi al Miur le organizzazioni sindacali, rappresentative della dirigenza scolastica. Durante la riunione è stato affrontato il tema degli obblighi vaccinali con specifico ed esclusivo riferimento agli adempimenti a carico dell'amministrazione scolastica. A risponderne saranno soltanto "gli autori di esse".

Bussetti ha garantito e auspicato un confronto costruttivo e costante con le organizzazioni sindacali. "L'incontro - si spiega in una nota - si è svolto in un clima di reciproca collaborazione e ha rappresentato il primo di una serie di confronti tecnici che ci saranno a partire dalla prossima settimana, sia per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, sia per affrontare i temi più generali e specifici del mondo della scuola".